Инсайдеры
Wink
Фильмы
Инсайдеры
8.42015, Naebujadeul
Триллер, Драма124 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Инсайдеры (фильм, 2015) смотреть онлайн

О фильме

Главный редактор влиятельной консервативной газеты Ли Ган-хи продвигает кандидата в президенты Чан Пхир-у в лидеры предвыборной гонки. За этой кампанией стоит сделка с крупнейшим спонсором газеты — корпорацией Mirae Motors. Гангстер Ан Сан-гу выполняет различные поручения влиятельных людей и предан своему делу, но однажды решает передать редактору Ли документы о тайных счетах конгрессмена Чана. Вскоре бандит окажется привязанным к стулу, а безэмоциональные люди в деловых костюмах отпилят ему руку и сдадут в дурдом. Ан решает мстить.

Страна
Южная Корея
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
124 мин / 02:04

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb