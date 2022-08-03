Инсайдеры (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Главный редактор влиятельной консервативной газеты Ли Ган-хи продвигает кандидата в президенты Чан Пхир-у в лидеры предвыборной гонки. За этой кампанией стоит сделка с крупнейшим спонсором газеты — корпорацией Mirae Motors. Гангстер Ан Сан-гу выполняет различные поручения влиятельных людей и предан своему делу, но однажды решает передать редактору Ли документы о тайных счетах конгрессмена Чана. Вскоре бандит окажется привязанным к стулу, а безэмоциональные люди в деловых костюмах отпилят ему руку и сдадут в дурдом. Ан решает мстить.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКриминал, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Время124 мин / 02:04
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.0 IMDb
- УМРежиссёр
У
Мин-хо
- Актёр
Ли
Бён-хон
- ЧСАктёр
Чо
Сын-у
- ПЮАктёр
Пэк
Юн-щик
- ЛГАктёр
Ли
Гён-ён
- КХАктёр
Ким
Хон-пха
- ПСАктёр
Пэ
Сон-у
- ЧДАктёр
Чо
Джэ-юн
- КДАктёр
Ким
Дэ-мён
- Актёр
Чо
У-джин
- Актриса
Ли
Эль
- УМСценарист
У
Мин-хо
- ЮТСценарист
Юн
Тхэ-хо
- ЧХХудожник
Чо
Хва-сон
- ЧСХудожница
Чо
Сан-гён
- КСМонтажёр
Ким
Сан-бом
- КДМонтажёр
Ким
Джэ-бом
- КРОператор
Ко
Рак-сон
- ЧЁКомпозитор
Чо
Ён-ук