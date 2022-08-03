Инсайдеры (фильм, 2015) смотреть онлайн

Главный редактор влиятельной консервативной газеты Ли Ган-хи продвигает кандидата в президенты Чан Пхир-у в лидеры предвыборной гонки. За этой кампанией стоит сделка с крупнейшим спонсором газеты — корпорацией Mirae Motors. Гангстер Ан Сан-гу выполняет различные поручения влиятельных людей и предан своему делу, но однажды решает передать редактору Ли документы о тайных счетах конгрессмена Чана. Вскоре бандит окажется привязанным к стулу, а безэмоциональные люди в деловых костюмах отпилят ему руку и сдадут в дурдом. Ан решает мстить.

