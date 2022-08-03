Инкарнация
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Инкарнация

Инкарнация (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.22016, Incarnate
Ужасы, Триллер82 мин18+

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О фильме

Доктор Эмбер — не экзорцист. У него свои методы изгонять зло, поселившееся в людях. Но, проникнув в сознание 11-летнего мальчика, доктор понял, что это именно тот могущественный демон, с которым он ищет встречи уже многие годы.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Инкарнация»