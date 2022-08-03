Инферно (фильм, 1999) смотреть онлайн
О фильме
Динамичный боевик с Жан-Клод Ван Даммом и Дэнни Трехо в главных ролях. История о мести и справедливости, которая сочетает элементы вестерна и экшена. «Инферно» — фильм доступен в онлайн-кинотеатре Wink.
Сюжет разворачивается вокруг Эдди Ломакса — бывшего солдата, потерявшего смысл жизни. Он отправляется в путешествие по пустыне на своем мотоцикле, чтобы раз и навсегда покончить с прошлым. Однако, оказавшись в небольшом пустынном городке, он сталкивается с бандой местных преступников, которые жестоко избивают его и крадут мотоцикл. Вместо того чтобы сдаться, Эдди решает отомстить. Он расправляется с преступниками и помогает местным жителям, став героем, которого никто не ожидал.
«Инферно» — это захватывающий фильм для поклонников Жан-Клода Ван Дамма. Харизматичные персонажи, зрелищные боевые сцены, красивые пустынные пейзажи и фирменные трюки Ван Дамма — смотреть фильм «Инферно» можно на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Джон
Г. Эвилдсен
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- ПМАктёр
Пэт
Морита
- Актёр
Дэнни
Трехо
- ГФАктриса
Гэбриэлль
Фицпатрик
- ЛДАктёр
Ларри
Дрэйк
- ВСАктёр
Винсент
Скьявелли
- Д’Актёр
Дэвид
’Шарк’ Фралик
- СУАктёр
Сайлас
Уэйр Митчелл
- ДЭАктёр
Джонатан
Эвилдсен
- ДПАктриса
Джейми
Прессли
- ЭКПродюсер
Эвзен
Колар
- Продюсер
Жан-Клод
Ван Дамм
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- МСХудожница
Майес
С. Рубео
- БККомпозитор
Билл
Конти