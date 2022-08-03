Инферно (фильм, 1999) смотреть онлайн

Динамичный боевик с Жан-Клод Ван Даммом и Дэнни Трехо в главных ролях. История о мести и справедливости, которая сочетает элементы вестерна и экшена. «Инферно» — фильм доступен в онлайн-кинотеатре Wink.



Сюжет разворачивается вокруг Эдди Ломакса — бывшего солдата, потерявшего смысл жизни. Он отправляется в путешествие по пустыне на своем мотоцикле, чтобы раз и навсегда покончить с прошлым. Однако, оказавшись в небольшом пустынном городке, он сталкивается с бандой местных преступников, которые жестоко избивают его и крадут мотоцикл. Вместо того чтобы сдаться, Эдди решает отомстить. Он расправляется с преступниками и помогает местным жителям, став героем, которого никто не ожидал.



«Инферно» — это захватывающий фильм для поклонников Жан-Клода Ван Дамма. Харизматичные персонажи, зрелищные боевые сцены, красивые пустынные пейзажи и фирменные трюки Ван Дамма.


