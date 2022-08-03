Инферно
Wink
Фильмы
Инферно
8.91999, Inferno
Боевик, Драма91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Инферно (фильм, 1999) смотреть онлайн

О фильме

Динамичный боевик с Жан-Клод Ван Даммом и Дэнни Трехо в главных ролях. История о мести и справедливости, которая сочетает элементы вестерна и экшена. «Инферно» — фильм доступен в онлайн-кинотеатре Wink.

Сюжет разворачивается вокруг Эдди Ломакса — бывшего солдата, потерявшего смысл жизни. Он отправляется в путешествие по пустыне на своем мотоцикле, чтобы раз и навсегда покончить с прошлым. Однако, оказавшись в небольшом пустынном городке, он сталкивается с бандой местных преступников, которые жестоко избивают его и крадут мотоцикл. Вместо того чтобы сдаться, Эдди решает отомстить. Он расправляется с преступниками и помогает местным жителям, став героем, которого никто не ожидал.

«Инферно» — это захватывающий фильм для поклонников Жан-Клода Ван Дамма. Харизматичные персонажи, зрелищные боевые сцены, красивые пустынные пейзажи и фирменные трюки Ван Дамма — смотреть фильм «Инферно» можно на видеосервисе Wink.

Страна
Франция, США
Жанр
Комедия, Боевик, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb