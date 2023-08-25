Инфекция
Инфекция (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

7.02013, Contracted
Ужасы83 мин18+

О фильме

Бывшая наркоманка пробует начать жизнь с чистого листа. Телесный инди-хоррор о последствиях случайных сексуальных связей. Саманта работает официанткой и готовится к конкурсу флористов, мечтая сменить профессию. Однажды на вечеринке кто-то из гостей добавляет ей в алкоголь наркотики, и под влиянием запрещенного вещества девушка вступает в сексуальную связь с незнакомцем. Эта близость приводит к жутким последствиям — у Саманты стремительно портится внешний вид. Она перестает быть похожа сама на себя и начинает избегать других людей.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Время
83 мин / 01:23

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Инфекция»