Инфекция (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Бывшая наркоманка пробует начать жизнь с чистого листа. Телесный инди-хоррор о последствиях случайных сексуальных связей. Саманта работает официанткой и готовится к конкурсу флористов, мечтая сменить профессию. Однажды на вечеринке кто-то из гостей добавляет ей в алкоголь наркотики, и под влиянием запрещенного вещества девушка вступает в сексуальную связь с незнакомцем. Эта близость приводит к жутким последствиям — у Саманты стремительно портится внешний вид. Она перестает быть похожа сама на себя и начинает избегать других людей.


