Инфекция (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
7.02013, Contracted
Ужасы83 мин18+
О фильме
Бывшая наркоманка пробует начать жизнь с чистого листа. Телесный инди-хоррор о последствиях случайных сексуальных связей. Саманта работает официанткой и готовится к конкурсу флористов, мечтая сменить профессию. Однажды на вечеринке кто-то из гостей добавляет ей в алкоголь наркотики, и под влиянием запрещенного вещества девушка вступает в сексуальную связь с незнакомцем. Эта близость приводит к жутким последствиям — у Саманты стремительно портится внешний вид. Она перестает быть похожа сама на себя и начинает избегать других людей. Оставайтесь с Wink, чтобы смотреть фильм «Инфекция» 2013 года в хорошем качестве прямо сейчас!
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЭИРежиссёр
Эрик
Инглэнд
- НТАктриса
Неджарра
Таунсенд
- КУАктриса
Кэролайн
Уильямс
- ЭМАктриса
Элис
МакДональд
- ММАктёр
Мэтт
Мерсер
- КСАктриса
Кэти
Стеджман
- ЧКАктёр
Чарли
Кунц
- СБАктёр
Саймон
Баррет
- РПАктёр
Рубен
Пла
- ЕСАктёр
Е-Кан
Сунг
- ДХАктёр
Дэйв
Холмс
- ЭИСценарист
Эрик
Инглэнд
- ЭИПродюсер
Эрик
Инглэнд
- ДЛПродюсер
Дж.Д.
Лифшиц
- ММПродюсер
Мэтт
Мерсер
- ВВАктриса дубляжа
Василиса
Воронина
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- ДРХудожник
Денхолм
Роджерс
- НИХудожница
Наоко
Инада
- ДЭМонтажёр
Джош
Этье