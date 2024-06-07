Инфекция: Фаза 2
Wink
Фильмы
Инфекция: Фаза 2

Инфекция: Фаза 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн

7.22015, Contracted: Phase II
Ужасы78 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Райли пытается найти лекарство от вируса, которым заразила его Саманта, до того, как болезнь поразит его и весь остальной мир.

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

4.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Инфекция: Фаза 2»