Инфекция: Фаза 2 (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.22015, Contracted: Phase II
Ужасы78 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
4.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ДФРежиссёр
Джош
Форбс
- ММАктёр
Мэтт
Мерсер
- МПАктриса
Марианна
Пока
- МПАктёр
Морган
Питер Браун
- АЛАктриса
Анна
Лори
- ЛВАктриса
Лорел
Вэйл
- ПСАктёр
Питер
Силелла
- ДЭАктёр
Джон
Эннис
- НТАктриса
Неджарра
Таунсенд
- РРАктёр
Ричард
Рили
- СВАктриса
Сюзанн
Восс
- КВСценарист
Крэйг
Валендзяк
- ДЛПродюсер
Дж.Д.
Лифшиц
- НБПродюсер
Натаниель
Болотин
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова