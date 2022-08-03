Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (фильм, 1981) смотреть онлайн

Приключения начинаются. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» — фильм, давший старт суперпопулярной франшизе о похождениях «самого известного археолога в мире» Генри Уолтона Джонса-младшего по прозвищу Индиана. Шляпа, хлыст и знаменитая улыбка Харрисона Форда — вы точно захотите это увидеть.



За три года до начала Второй мировой войны правительство США поручает археологу и авантюристу Индиане Джонсу отыскать легендарный ветхозаветный Ковчег. Древний могущественный артефакт способен сделать непобедимой армию, которая им владеет. А для вынашивающих планы порабощения мира нацистов это, что называется, «маст хэв». Так что Джонс должен не просто найти Ковчег, но и сделать это быстрее конкурентов. Задача не из легких, но у Индианы есть пара идей, кто и что поможет ему в поисках.



Картина режиссера Стивена Спилберга стала эталоном приключенческого кино. Настоящая классика не устаревает, поэтому смотреть «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» сегодня столь же интересно, как и 40 с лишним лет назад.

