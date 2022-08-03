Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега (фильм, 1981) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Приключения начинаются. «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» — фильм, давший старт суперпопулярной франшизе о похождениях «самого известного археолога в мире» Генри Уолтона Джонса-младшего по прозвищу Индиана. Шляпа, хлыст и знаменитая улыбка Харрисона Форда — вы точно захотите это увидеть.
За три года до начала Второй мировой войны правительство США поручает археологу и авантюристу Индиане Джонсу отыскать легендарный ветхозаветный Ковчег. Древний могущественный артефакт способен сделать непобедимой армию, которая им владеет. А для вынашивающих планы порабощения мира нацистов это, что называется, «маст хэв». Так что Джонс должен не просто найти Ковчег, но и сделать это быстрее конкурентов. Задача не из легких, но у Индианы есть пара идей, кто и что поможет ему в поисках.
Картина режиссера Стивена Спилберга стала эталоном приключенческого кино. Настоящая классика не устаревает, поэтому смотреть «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» сегодня столь же интересно, как и 40 с лишним лет назад.
СтранаСША
ЖанрБоевик, Приключения
Время110 мин / 01:50
Рейтинг
- Режиссёр
Стивен
Спилберг
- Актёр
Харрисон
Форд
- КААктриса
Карен
Аллен
- ПФАктёр
Пол
Фримен
- РЛАктёр
Рональд
Лейси
- ДРАктёр
Джон
Рис-Дэвис
- ДЭАктёр
Денхолм
Эллиотт
- Актёр
Альфред
Молина
- ВКАктёр
Вольф
Калер
- ЭХАктёр
Энтони
Хиггинс
- ВТАктёр
Вик
Тэблиан
- ЛКСценарист
Лоуренс
Кэздан
- ДЛСценарист
Джордж
Лукас
- ФКСценарист
Филип
Кауфман
- ХДПродюсер
Ховард
Дж. Казанян
- ДЛПродюсер
Джордж
Лукас
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- РУПродюсер
Роберт
Уоттс
- АЛХудожник
Айвор
Лесли Дилли
- ДНХудожница
Дебора
Нэдулмэн
- МФХудожник
Майкл
Форд
- МКМонтажёр
Майкл
Кан
- ДЛМонтажёр
Джордж
Лукас
- ДСОператор
Дуглас
Слоком
- ДУКомпозитор
Джон
Уильямс