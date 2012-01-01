Имоджен (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Girl Most Likely
Комедии98 мин18+
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Сюжет
История успешной нью-йоркской писательницы, которая из-за перипетий с экс-бойфрендом вынуждена вернуться в родительский дом. Там ее ждет совсем другая жизнь...
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ШСРежиссёр
Шари
Спрингер Берман
- РПРежиссёр
Роберт
Пульчини
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актриса
Аннетт
Бенинг
- МДАктёр
Мэтт
Диллон
- ДКАктёр
Даррен
Крисс
- КФАктёр
Кристофер
Фицджералд
- Актриса
Джун
Рафаэль
- Актриса
Наташа
Лионн
- Актёр
Боб
Балабан
- СЛАктриса
Сидни
Лукас
- ММСценарист
Мишель
Морган
- МЭПродюсер
Марк
Эмин
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- ТСПродюсер
Труди
Стайлер
- ТБХудожник
Том
Брокер
- РПМонтажёр
Роберт
Пульчини
- СЙОператор
Стив
Йедлин
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен