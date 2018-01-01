Wink
Детям
Илья Муромец и Соловей-Разбойник
Актёры и съёмочная группа фильма «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»

Актёры и съёмочная группа фильма «Илья Муромец и Соловей-Разбойник»

Режиссёры

Иван Аксенчук

Иван Аксенчук

Режиссёр

Актёры

Петр Вишняков

Петр Вишняков

Актёрозвучка
Юрий Волынцев

Юрий Волынцев

Актёрозвучка
Михаил Львов

Михаил Львов

Актёрозвучка
Алексей Консовский

Алексей Консовский

Актёрозвучка

Сценаристы

Михаил Вольпин

Михаил Вольпин

Сценарист

Продюсеры

К. Антонов

К. Антонов

Продюсер

Монтажёры

Любовь Георгиева

Любовь Георгиева

Монтажёр

Операторы

Борис Котов

Борис Котов

Оператор

Композиторы

Владимир Комаров

Владимир Комаров

Композитор