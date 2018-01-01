Wink
Игры страсти
Актёры и съёмочная группа фильма «Игры страсти»

Режиссёры

Митч Глейзер

Mitch Glazer
Режиссёр

Актёры

Микки Рурк

Mickey Rourke
АктёрNate Poole
Меган Фокс

Megan Fox
АктрисаLily Luster
Билл Мюррей

Bill Murray
АктёрHappy Shannon
Келли Линч

Kelly Lynch
АктрисаHarriet
Рис Иванс

Rhys Ifans
АктёрSam Adamo
Чак Лиделл

Chuck Liddell
АктёрAldo
Крис Браунинг

Chris Browning
АктёрCecil
Марк Сивертсен

Mark Sivertsen
АктёрWalt (Man #2)
Джон Ченатьемпо

John Cenatiempo
АктёрRoland
Рори Кокрейн

Rory Cochrane
АктёрRickey

Сценаристы

Митч Глейзер

Mitch Glazer
Сценарист

Продюсеры

Андреа Чун

Andrea Chung
Продюсер
Меган Эллисон

Megan Ellison
Продюсер

Монтажёры

Билли Вебер

Billy Weber
Монтажёр

Операторы

Кристофер Дойл

Christopher Doyle
Оператор