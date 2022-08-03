Игры киллеров (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.72011, Игры киллеров
Боевик, Драма95 мин18+
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О фильме
Роланд Флинт и Винсент Брэйзил — отъявленные наeмники, мастера восточных единоборств и гуру военного искусства. Винсент специализируется на холодном оружии, в то время, как Роланд является первоклассным стрелком. Они не знакомы друг другу, но вскоре им предстоит создать непростой альянс и колоритный тандем.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эрни
Барбараш
- Актёр
Жан-Клод
Ван Дамм
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- АКАктёр
Айван
Кэй
- ВТАктёр
Валентин
Теодосию
- АПАктёр
Алин
Панк
- КЧАктёр
Кевин
Чэпмен
- ШЧАктёр
Шербан
Челя
- МХАктёр
Майкл
Хиггс
- КВАктёр
Кристофер
Ван Варенберг
- МКАктриса
Мария
Каран
- АРСценарист
Аарон
Рахсаан Томас
- Продюсер
Джастин
Бёрш
- Продюсер
Брэд
Кревой
- ПНПродюсер
Патрик
Ньюэлл
- МБПродюсер
Марк
Бакунас
- ЮДАктёр дубляжа
Юрий
Деркач
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ПТАктёр дубляжа
Пётр
Тобилевич
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ИКХудожница
Иоана
Корчова
- ПБХудожник
Пол
Бланчард
- ПДМонтажёр
Питер
Девани Флэнеган
- ФПОператор
Фил
Пармет