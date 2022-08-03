Игры киллеров (фильм, 2011) смотреть онлайн

Роланд Флинт и Винсент Брэйзил — отъявленные наeмники, мастера восточных единоборств и гуру военного искусства. Винсент специализируется на холодном оружии, в то время, как Роланд является первоклассным стрелком. Они не знакомы друг другу, но вскоре им предстоит создать непростой альянс и колоритный тандем.

