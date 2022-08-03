Игры киллеров
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Игры киллеров

Игры киллеров (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.72011, Игры киллеров
Боевик, Драма95 мин18+

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О фильме

Роланд Флинт и Винсент Брэйзил — отъявленные наeмники, мастера восточных единоборств и гуру военного искусства. Винсент специализируется на холодном оружии, в то время, как Роланд является первоклассным стрелком. Они не знакомы друг другу, но вскоре им предстоит создать непростой альянс и колоритный тандем.

Страна
США, Румыния
Жанр
Боевик, Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игры киллеров»