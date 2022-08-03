Игра слов (фильм, 2005) смотреть онлайн

Элиза Науманн обладает редким умением безошибочно произносить по буквам даже самые сложные и длинные слова. Но когда Элиза начинает готовиться к самому важному событию в ее жизни — Национальному конкурсу по орфографии в Вашингтоне, ее семья вдруг распадается прямо на глазах.



