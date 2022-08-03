Игра слов
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Игра слов

Игра слов (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.52005, Bee Season
Драма, Семейный100 мин18+

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О фильме

Элиза Науманн обладает редким умением безошибочно произносить по буквам даже самые сложные и длинные слова. Но когда Элиза начинает готовиться к самому важному событию в ее жизни — Национальному конкурсу по орфографии в Вашингтоне, ее семья вдруг распадается прямо на глазах.

Страна
США, Германия
Жанр
Семейный, Драма
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра слов»