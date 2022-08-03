Игра слов (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.52005, Bee Season
Драма, Семейный100 мин18+
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О фильме
Элиза Науманн обладает редким умением безошибочно произносить по буквам даже самые сложные и длинные слова. Но когда Элиза начинает готовиться к самому важному событию в ее жизни — Национальному конкурсу по орфографии в Вашингтоне, ее семья вдруг распадается прямо на глазах.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- СМРежиссёр
Скотт
МакГихи
- ДСРежиссёр
Дэвид
Сигел
- Актёр
Ричард
Гир
- Актриса
Жюльет
Бинош
- ФКАктриса
Флора
Кросс
- Актёр
Макс
Мингелла
- Актриса
Кейт
Босворт
- КФАктёр
Кори
Фишер
- СЦАктёр
Сэм
Цукерман
- ДМАктриса
Джоан
Мэнкин
- ПМАктёр
Пьерс
Маккензи
- ЛХАктриса
Лорри
Холт
- Сценарист
Наоми
Фонер
- МГСценарист
Мила
Голдберг
- АБПродюсер
Альберт
Бергер
- РЙПродюсер
Рон
Йеркса
- Продюсер
Арнон
Милчен
- КБХудожница
Крис
Бокселл
- ЛЦМонтажёр
Лорен
Цуккерман
- ДНОператор
Джиллз
Натгенс
- ПНКомпозитор
Питер
Нашел