Игра по чужим правилам (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, Glory Road
1 мин12+
О фильме
История тренера студенческой баскетбольной команды из Техаса Дона Хэскинса, который в 1966 году набрал в нее темнокожих игроков (для того времени это было революционным новшеством) и в итоге привел ее к победе в чемпионате…
СтранаСША
КачествоSD
Время1 мин / 00:01
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Актёр
Джош
Лукас
- ДЛАктёр
Дерек
Люк
- ОНАктёр
Остин
Николс
- Актёр
Джон
Войт
- ИДАктёр
Ивэн
Джонс
- ШААктёр
Шин
А.С. Керр
- АМАктёр
Альфонсо
МакОли
- МБАктёр
Мехкад
Брукс
- СДАктёр
Сэм
Джонс III
- ДРАктёр
Дэмейн
Рэдклифф
- ККСценарист
Крис
Кливлэнд
- БГСценарист
Беттина
Гилуа
- Продюсер
Джерри
Брукхаймер
- Продюсер
Чад
Оман
- АФХудожница
Аликс
Фридберг
- ДХМонтажёр
Джейсон
Хелльманн
- ДЛОператор
Джефри
Л. Кимбалл
- ТРКомпозитор
Тревор
Рэбин