Игра на выживание (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Мечтающие вновь почувствовать свое доминирующее положение в обществе мужчины устраивают жестокую охоту на женщин — триллер с участием Мены Сувари, Каспера Ван Дина и Микки Рурка. Преподавательница Кассандра с трудом переживает недавнее расставание. В ничем не примечательной забегаловке она встречает двух охотников — Картера и его сына Джексона. Они готовятся к захватывающим выходным, которые проведут в лесу на охотничьем соревновании, где можно выиграть $100,000. Они приглашают Кассандру присоединиться к ним — и она соглашается, надеясь приятно провести время на природе. Но по прибытии на заветный остров ее берут в плен и отводят к другим женщинам, которые и выступают в качестве добычи для кровожадных охотников, намеренных восстановить утраченную маскулинность. Найдут ли жертвы в себе силы стать охотницами, расскажет фильм 2022 года «Игра на выживание» (2022), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Элизабет
Блейк-Томас
- МСАктриса
Мена
Сувари
- КВАктёр
Каспер
Ван Дин
- УПАктёр
Уилл
Пельтц
- МСАктриса
Майя
Стоян
- Актёр
Микки
Рурк
- ДБАктриса
Джессика
Белкин
- ДЛАктёр
Дэвид
Липпер
- ДЛАктёр
Джереми
Лондон
- ДЛАктёр
Джейсон
Лондон
- КТАктёр
Кипп
Трайббл
- ДЛСценарист
Дэвид
Липпер
- ДССценарист
Джон
Сондерс
- КППродюсер
Кели
Прайс
- КТПродюсер
Кипп
Трайббл
- ИБПродюсер
Изабелла
Блейк Томас
- НААктриса дубляжа
Нина
Александрова
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- ПКАктёр дубляжа
Пётр
Коврижных
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ШКМонтажёр
Шон
Кэйн
- ДДОператор
Дункан
Джонсон