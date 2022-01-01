Игра на выживание (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Мечтающие вновь почувствовать свое доминирующее положение в обществе мужчины устраивают жестокую охоту на женщин — триллер с участием Мены Сувари, Каспера Ван Дина и Микки Рурка. Преподавательница Кассандра с трудом переживает недавнее расставание. В ничем не примечательной забегаловке она встречает двух охотников — Картера и его сына Джексона. Они готовятся к захватывающим выходным, которые проведут в лесу на охотничьем соревновании, где можно выиграть $100,000. Они приглашают Кассандру присоединиться к ним — и она соглашается, надеясь приятно провести время на природе. Но по прибытии на заветный остров ее берут в плен и отводят к другим женщинам, которые и выступают в качестве добычи для кровожадных охотников, намеренных восстановить утраченную маскулинность. Найдут ли жертвы в себе силы стать охотницами, расскажет фильм 2022 года «Игра на выживание» (2022), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве в сервисе Wink.



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