Игра на выживание (фильм, 2012) смотреть онлайн

Однажды девушка по имени Джилл приходит домой и не может найти свою сестру. Джилл уверена, что серийный убийца, который похищал ее пару лет назад, вернулся, чтобы довести начатое до логического завершения. А начнет он с ее сестры. Полиция не воспринимает опасения Джилл всерьез. Единственный выход — вступить в схватку с маньяком и разобраться с этим раз и навсегда.

