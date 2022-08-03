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Игра на выживание

Игра на выживание (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Gone
Триллер, Драма90 мин18+

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О фильме

Однажды девушка по имени Джилл приходит домой и не может найти свою сестру. Джилл уверена, что серийный убийца, который похищал ее пару лет назад, вернулся, чтобы довести начатое до логического завершения. А начнет он с ее сестры. Полиция не воспринимает опасения Джилл всерьез. Единственный выход — вступить в схватку с маньяком и разобраться с этим раз и навсегда.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Игра на выживание»