WinkФильмыИдиократияАктёры и съёмочная группа фильма «Идиократия»
Актёры и съёмочная группа фильма «Идиократия»
Режиссёры
Актёры
АктёрJoe Bauers
Люк УилсонLuke Wilson
АктрисаRita
Майя РудольфMaya Rudolph
АктёрFrito
Дэкс ШепардDax Shepard
АктёрPresident Camacho (в титрах: Terry Alan Crews)
Терри КрюсTerry Crews
АктёрSecretary of Defense
Энтони КампосAnthony «Citric» Campos
АктёрSecretary of State
Дэвид ХерманDavid Herman
АктёрProsecutor
Сонни КастильоSonny Castillo
Актёр
Кевин МакЭфиKevin McAfee
АктёрSgt. Keller
Роберт МусгрейвRobert Musgrave
АктёрOfficer Collins (в титрах: Mike McCafferty)