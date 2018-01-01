Wink
Фильмы
Идиократия
Актёры и съёмочная группа фильма «Идиократия»

Актёры и съёмочная группа фильма «Идиократия»

Режиссёры

Майк Джадж

Майк Джадж

Mike Judge
Режиссёр

Актёры

Люк Уилсон

Люк Уилсон

Luke Wilson
АктёрJoe Bauers
Майя Рудольф

Майя Рудольф

Maya Rudolph
АктрисаRita
Дэкс Шепард

Дэкс Шепард

Dax Shepard
АктёрFrito
Терри Крюс

Терри Крюс

Terry Crews
АктёрPresident Camacho (в титрах: Terry Alan Crews)
Энтони Кампос

Энтони Кампос

Anthony «Citric» Campos
АктёрSecretary of Defense
Дэвид Херман

Дэвид Херман

David Herman
АктёрSecretary of State
Сонни Кастильо

Сонни Кастильо

Sonny Castillo
АктёрProsecutor
Кевин МакЭфи

Кевин МакЭфи

Kevin McAfee
Актёр
Роберт Мусгрейв

Роберт Мусгрейв

Robert Musgrave
АктёрSgt. Keller
Майкл МакКафферти

Майкл МакКафферти

Michael McCafferty
АктёрOfficer Collins (в титрах: Mike McCafferty)

Сценаристы

Этан Коэн

Этан Коэн

Etan Cohen
Сценарист
Майк Джадж

Майк Джадж

Mike Judge
Сценарист

Продюсеры

Майк Джадж

Майк Джадж

Mike Judge
Продюсер
Элиза Копловитц Даттон

Элиза Копловитц Даттон

Elysa Koplovitz Dutton
Продюсер

Художники

Уильям Лэдд Скиннер

Уильям Лэдд Скиннер

William Ladd Skinner
Художник
Дебра МакГуайр

Дебра МакГуайр

Debra McGuire
Художница

Операторы

Тим Зурштедт

Тим Зурштедт

Tim Suhrstedt
Оператор

Композиторы

Теодор Шапиро

Теодор Шапиро

Theodore Shapiro
Композитор