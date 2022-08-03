Идиократия (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Idiocracy
Фантастика, Приключения80 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рядового Джо Бауэрса Пентагон выбирает для участия в сверхсекретной программе по гибернации людей. Проведя в спячке пятьсот лет, он пробуждается и попадает в цивилизацию, где интеллектуальный уровень людей намного ниже того, которым обладает он. В итоге, Джо оказывается самым умным человеком на планете…
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Приключения
КачествоSD
Время80 мин / 01:20
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb
- МДРежиссёр
Майк
Джадж
- Актёр
Люк
Уилсон
- Актриса
Майя
Рудольф
- Актёр
Дэкс
Шепард
- Актёр
Терри
Крюс
- ЭКАктёр
Энтони
Кампос
- ДХАктёр
Дэвид
Херман
- СКАктёр
Сонни
Кастильо
- КМАктёр
Кевин
МакЭфи
- РМАктёр
Роберт
Мусгрейв
- ММАктёр
Майкл
МакКафферти
- ЭКСценарист
Этан
Коэн
- МДСценарист
Майк
Джадж
- МДПродюсер
Майк
Джадж
- Продюсер
Элиза
Копловитц Даттон
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- ТЗОператор
Тим
Зурштедт
- ТШКомпозитор
Теодор
Шапиро