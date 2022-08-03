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Идиократия

Идиократия (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Idiocracy
Фантастика, Приключения80 мин18+

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О фильме

Рядового Джо Бауэрса Пентагон выбирает для участия в сверхсекретной программе по гибернации людей. Проведя в спячке пятьсот лет, он пробуждается и попадает в цивилизацию, где интеллектуальный уровень людей намного ниже того, которым обладает он. В итоге, Джо оказывается самым умным человеком на планете…

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Приключения
Качество
SD
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идиократия»