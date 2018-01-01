Wink
Идентификация
Актёры и съёмочная группа фильма «Идентификация»

Режиссёры

Серик Бейсеу

Режиссёр

Актёры

Екатерина Васильева

АктрисаБэтти
Сергей Корнилин

АктёрОлдскул
Анастасия Резник

АктрисаЛора
Антон Пампушный

АктёрЛеон
Эндрю Уинн

Andrew Winn
АктёрДоктор
Елизавета Налетова

АктрисаХанна
Евгений Сидихин

АктёрГенри
Нино Деисадзе

АктрисаКатана
Антон Лаврентьев

АктёрМигель
Виктория Агалакова

АктрисаАлиса

Сценаристы

Дмитрий Жигалов

Сценарист

Продюсеры

Александр Куринский

Продюсер
Виктор Денисюк

Продюсер
Владимир Денисюк

Продюсер
Евгений Мелентьев

Продюсер

Художники

Алексей Никоненко

Художник
Елена Петрунина

Художница
Александра Вахранева

Художница

Монтажёры

Серик Бейсеу

Монтажёр
Константин Кветкин

Монтажёр

Композиторы

Константин Познеков

Композитор