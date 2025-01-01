Фильм Идентификация

Леон приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своём прошлом, а в его мозг имплантирован нейрочип. Пытаясь выяснить, кто и почему стёр его память, он понимает, что стал пешкой в изощрённой игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких.



