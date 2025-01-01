Фильм Идентификация
Фантастика, Боевик12+
О фильме
Леон приходит в себя в палате и обнаруживает, что ничего не помнит о своём прошлом, а в его мозг имплантирован нейрочип. Пытаясь выяснить, кто и почему стёр его память, он понимает, что стал пешкой в изощрённой игре, где никому нельзя доверять, а под смертельной угрозой находятся жизни его близких.
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Триллер
КачествоFull HD
Рейтинг
- Режиссёр
Серик
Бейсеу
- ЕВАктриса
Екатерина
Васильева
- СКАктёр
Сергей
Корнилин
- АРАктриса
Анастасия
Резник
- Актёр
Антон
Пампушный
- ЭУАктёр
Эндрю
Уинн
- ЕНАктриса
Елизавета
Налетова
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- НДАктриса
Нино
Деисадзе
- Актёр
Антон
Лаврентьев
- Актриса
Виктория
Агалакова
- ДЖСценарист
Дмитрий
Жигалов
- АКПродюсер
Александр
Куринский
- ВДПродюсер
Виктор
Денисюк
- ВДПродюсер
Владимир
Денисюк
- ЕМПродюсер
Евгений
Мелентьев
- АНХудожник
Алексей
Никоненко
- ЕПХудожница
Елена
Петрунина
- АВХудожница
Александра
Вахранева
- Монтажёр
Серик
Бейсеу
- ККМонтажёр
Константин
Кветкин
- Композитор
Константин
Познеков