Идеальный пациент (фильм, 2019) смотреть онлайн

Его изощренному уму позавидовал бы сам Ганнибал Лектер. Десятки жертв по всей стране и никаких улик. Единственный свидетель — он сам, сдавшийся на милость правосудия. Что это, муки совести или очередной ход в его чудовищной игре? В клетку со зверем заходит журналист.

