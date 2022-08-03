Идеальный пациент (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.42019, The Perfect Patient
Триллер126 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Его изощренному уму позавидовал бы сам Ганнибал Лектер. Десятки жертв по всей стране и никаких улик. Единственный свидетель — он сам, сдавшийся на милость правосудия. Что это, муки совести или очередной ход в его чудовищной игре? В клетку со зверем заходит журналист.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Микаэль
Хофстрём
- Актёр
Йонас
Карлссон
- ДДАктёр
Давид
Денсик
- Актриса
Альба
Аугуст
- СРАктриса
Сюзанн
Рейтер
- ЛУАктриса
Линда
Ульвеус
- КВАктёр
Кристофер
Вагелин
- ТМАктриса
Това
Магнуссон-Норлинг
- ДМАктёр
Даг
Малмберг
- МРАктёр
Магнус
Росманн
- ББАктёр
Бьёрн
Бенгтссон
- ЭЛСценарист
Эрленд
Лу
- ХДПродюсер
Хелена
Даниэльссон
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ДФАктёр дубляжа
Дмитрий
Филимонов
- УИАктриса дубляжа
Ульяна
Иващенко
- ОКАктриса дубляжа
Ольга
Кузнецова
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- МАХудожница
Миа
Андерссон
- РКМонтажёр
Рикард
Крантц