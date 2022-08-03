Идеальный мужчина
Wink
Фильмы
Идеальный мужчина

Идеальный мужчина (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, The Perfect Man
Мелодрама, Семейный96 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Обычная американская семья возвращается с загородного уик-энда и сбивает огромного снежного человека. Хендерсоны решают отвезти бездыханное тело специалистам, но в дороге погибший подает признаки жизни. Герои называют добродушного йети именем Гарри, и он становится любимым членом их семьи.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мелодрама
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный мужчина»