Идеальный мужчина (фильм, 2005) смотреть онлайн

Обычная американская семья возвращается с загородного уик-энда и сбивает огромного снежного человека. Хендерсоны решают отвезти бездыханное тело специалистам, но в дороге погибший подает признаки жизни. Герои называют добродушного йети именем Гарри, и он становится любимым членом их семьи.

