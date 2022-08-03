Идеальный мужчина
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Идеальный мужчина

Идеальный мужчина (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.72005, The Perfect Man
Мелодрама, Семейный96 мин18+

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О фильме

Джин Гамильтон — молодая мать-одиночка, воспитывающая двух дочерей и пытающаяся быть для них идеальной матерью и подругой. Идиллию портят ее бесконечные попытки наладить свою личную жизнь — расставшись с очередным бойфрендом, Джин собирает вещи и дочерей и отправляется искать счастье в другом городе.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Идеальный мужчина»