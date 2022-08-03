Идеальный мужчина (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.72005, The Perfect Man
Мелодрама, Семейный96 мин18+
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О фильме
Джин Гамильтон — молодая мать-одиночка, воспитывающая двух дочерей и пытающаяся быть для них идеальной матерью и подругой. Идиллию портят ее бесконечные попытки наладить свою личную жизнь — расставшись с очередным бойфрендом, Джин собирает вещи и дочерей и отправляется искать счастье в другом городе.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.5 IMDb
- МРРежиссёр
Марк
Росман
- Актриса
Хилари
Дафф
- ХЛАктриса
Хэзер
Локлир
- КНАктёр
Крис
Нот
- Актёр
Майк
О’Мэлли
- БФАктёр
Бен
Фельдман
- ВЛАктриса
Ванесса
Ленгиз
- КРАктриса
Кэролайн
Ри
- КУАктриса
Ким
Уитли
- АУАктриса
Ария
Уоллес
- ККАктёр
Карсон
Крессли
- ДВСценарист
Джина
Вендкос
- КТСценарист
Кэтрин
Торпей
- СДПродюсер
Сьюзэн
Дафф
- Продюсер
Марк
Э. Платт
- ТВАктриса дубляжа
Татьяна
Весёлкина
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Вихров
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- ПЧАктёр дубляжа
Прохор
Чеховской
- АМХудожница
Анастасия
Масаро
- ДРОператор
Джон
Р. Леонетти
- КБКомпозитор
Кристоф
Бек