Джин Гамильтон — молодая мать-одиночка, воспитывающая двух дочерей и пытающаяся быть для них идеальной матерью и подругой. Идиллию портят ее бесконечные попытки наладить свою личную жизнь — расставшись с очередным бойфрендом, Джин собирает вещи и дочерей и отправляется искать счастье в другом городе.

