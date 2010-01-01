Идеальный хозяин
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Идеальный хозяин

Идеальный хозяин (фильм, 2010) смотреть онлайн

7.52010, The Perfect Host
Триллеры, Криминал88 мин18+

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Сюжет

Скрываясь от полиции, грабитель банка втирается в доверие к респектабельному мужчине и напрашивается к нему в гости. Но в тихом омуте черти водятся. Хозяин ожидает гостей на званый ужин, и скоро начнeтся самый безумный ад, который придется пережить незадачливому преступнику.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb