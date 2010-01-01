Идеальный хозяин (фильм, 2010) смотреть онлайн

Сюжет

Скрываясь от полиции, грабитель банка втирается в доверие к респектабельному мужчине и напрашивается к нему в гости. Но в тихом омуте черти водятся. Хозяин ожидает гостей на званый ужин, и скоро начнeтся самый безумный ад, который придется пережить незадачливому преступнику.



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