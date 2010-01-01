Идеальный хозяин (фильм, 2010) смотреть онлайн
7.52010, The Perfect Host
Триллеры, Криминал88 мин18+
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Сюжет
Скрываясь от полиции, грабитель банка втирается в доверие к респектабельному мужчине и напрашивается к нему в гости. Но в тихом омуте черти водятся. Хозяин ожидает гостей на званый ужин, и скоро начнeтся самый безумный ад, который придется пережить незадачливому преступнику.
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Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- НТРежиссёр
Николас
Томней
- ДХАктёр
Дэвид
Хайд Пирс
- ККАктёр
Клейн
Кроуфорд
- ТААктёр
Тайриз
Аллен
- НБАктёр
Ник
Барнс
- МПАктриса
Меган
Перри
- ЭКАктриса
Энни
Кэмпбелл
- ХРАктриса
Хелен
Редди
- ИГАктриса
Индира
Гибсон
- Актёр
Джордж
Чунг
- БААктриса
Брук
Андерсон
- НТСценарист
Николас
Томней
- СТПродюсер
Стэйси
Тестро
- МВПродюсер
Марк
Виктор
- НТМонтажёр
Николас
Томней