Ибица (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.22019, Ibiza
Комедия82 мин18+
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О фильме
Филипп очень дорожит своей возлюбленной Кароль и не теряет надежды понравиться еe детям-подросткам, которые обзывают мужчину «занудой» и «старпeром». Чтобы завоевать их расположение, герой едет с ребятами и Кароль на Ибицу ― идеальное место, чтобы продемонстрировать молодость души.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.1 IMDb
- АЛРежиссёр
Арно
Лемор
- Актёр
Кристиан
Клавье
- МСАктриса
Матильда
Сенье
- ЛБАктёр
Леопольд
Бухсбаум
- ПГАктриса
Пили
Груан
- ДСАктёр
Джои
Старр
- ОМАктёр
Оливье
Маршаль
- ФБАктриса
Фредерик
Бель
- ЛдАктёр
Луи-До
де Ланкесэ
- АЛСценарист
Арно
Лемор
- МУСценарист
Матьё
Уйон
- СДПродюсер
Сидони
Дюма
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ПЛАктёр дубляжа
Павел
Ли
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Викулов
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- СГКомпозитор
Сильвен
Голдберг