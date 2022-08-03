Филипп очень дорожит своей возлюбленной Кароль и не теряет надежды понравиться еe детям-подросткам, которые обзывают мужчину «занудой» и «старпeром». Чтобы завоевать их расположение, герой едет с ребятами и Кароль на Ибицу ― идеальное место, чтобы продемонстрировать молодость души.

