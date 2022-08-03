Ибица
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Ибица

Ибица (фильм, 2019) смотреть онлайн

8.22019, Ibiza
Комедия82 мин18+

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О фильме

Филипп очень дорожит своей возлюбленной Кароль и не теряет надежды понравиться еe детям-подросткам, которые обзывают мужчину «занудой» и «старпeром». Чтобы завоевать их расположение, герой едет с ребятами и Кароль на Ибицу ― идеальное место, чтобы продемонстрировать молодость души.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ибица»