И грянул шторм 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1952 году, когда сотрудники береговой охраны в самый разгар шторма, используя деревянные моторные лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров.





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