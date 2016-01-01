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И грянул шторм 3D

И грянул шторм 3D (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, The Finest Hours
Боевики112 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших в 1952 году, когда сотрудники береговой охраны в самый разгар шторма, используя деревянные моторные лодки, пытались спасти экипаж двух нефтяных танкеров.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «И грянул шторм 3D»

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