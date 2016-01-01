И гаснет свет… (фильм, 2016) смотреть онлайн

И гаснет свет…
И гаснет свет…

8.92016, Lights Out
Ужасы, Детектив77 мин18+

О фильме

Когда Ребекка покинула родной дом, она думала, что еe детские страхи остались позади, но пугающее нечто, таинственным образом привязанное к ее матери Софи, появилось вновь. Но на этот раз Ребекка подбирается к разгадке истины...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Детектив, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
77 мин / 01:17

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb

