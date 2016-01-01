И гаснет свет… (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.92016, Lights Out
Ужасы, Детектив77 мин18+
О фильме
Когда Ребекка покинула родной дом, она думала, что еe детские страхи остались позади, но пугающее нечто, таинственным образом привязанное к ее матери Софи, появилось вновь. Но на этот раз Ребекка подбирается к разгадке истины...
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ДФРежиссёр
Дэвид
Ф. Сандберг
- Актриса
Тереза
Палмер
- ГБАктёр
Гэбриел
Бейтман
- АДАктёр
Александр
ДиПерсиа
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- Актриса
Мария
Белло
- АВАктриса
Алисия
Вела-Бэйли
- РБАктёр
Роландо
Бойс
- МРАктриса
Мария
Расселл
- ЭПАктриса
Элизабет
Пан
- ЭХСценарист
Эрик
Хайссерер
- ДФСценарист
Дэвид
Ф. Сандберг
- ЭХПродюсер
Эрик
Хайссерер
- Продюсер
Джеймс
Ван
- Продюсер
Ричард
Бренер
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- ФДАктёр дубляжа
Фёдор
Дахненко
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Кривощапов
- ВГАктёр дубляжа
Владимир
Голицын
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ШКХудожник
Шеннон
Кемп
- РТХудожница
Ралин
Теппер
- БУКомпозитор
Бенджамин
Уоллфиш