Here and Now
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Here and Now

Here and Now (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Here and Now
Драмы, Мелодрамы87 мин18+

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Сюжет

Нью-йоркская звезда джаза Вивьен накануне мирового турне получает безнадeжный диагноз. У неe остаeтся всего 24 часа, чтобы пересмотреть свою жизнь, которую она провела в погоне за мечтой и успехом, отодвинув в сторону близких людей.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
4.5 IMDb