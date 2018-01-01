Here and Now (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Нью-йоркская звезда джаза Вивьен накануне мирового турне получает безнадeжный диагноз. У неe остаeтся всего 24 часа, чтобы пересмотреть свою жизнь, которую она провела в погоне за мечтой и успехом, отодвинув в сторону близких людей.



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