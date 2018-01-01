Here and Now (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Here and Now
Драмы, Мелодрамы87 мин18+
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Сюжет
Нью-йоркская звезда джаза Вивьен накануне мирового турне получает безнадeжный диагноз. У неe остаeтся всего 24 часа, чтобы пересмотреть свою жизнь, которую она провела в погоне за мечтой и успехом, отодвинув в сторону близких людей.
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Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ФКРежиссёр
Фабьен
Констант
- Актриса
Сара
Джессика Паркер
- Актёр
Саймон
Бейкер
- ГБАктриса
Гас
Бирни
- ЖБАктриса
Ж�аклин
Биссет
- Актёр
Коммон
- ТКАктёр
Тейлор
Кинни
- МБАктриса
Мэри
Бет Пейл
- ФСАктриса
Филлипа
Су
- Актриса
Рене
Зеллвегер
- ВЗАктёр
Валид
Зуэйтер
- ЛИСценарист
Лаура
Изон
- АИПродюсер
Андреа
Иерволино
- Продюсер
Сара
Джессика Паркер
- АБХудожник
Арджун
Басин
- ХАОператор
Хавьер
Агирресаробе