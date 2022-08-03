HD Кон-Тики (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, HD Kon-Tiki
Приключения, Драма18+
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О фильме
В основе сюжета лежит подвиг всемирно известного путешественника Тура Хейердала, совершившего в 1947 году эпическую экспедицию — пересечение Тихого океана на маленьком шатком плотике Кон-Тики. Героям предстоит проявить немалую силу и трудолюбие, чтобы этот день не стал последним. Это невероятное путешествие навсегда изменит людей, которые рискнули в него отправиться.
СтранаДания, Норвегия, Великобритания, Германия, Швеция
ЖанрИсторический, Приключения, Драма, Биография
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ХРРежиссёр
Хоаким
Роннинг
- Режиссёр
Эспен
Сандберг
- ПСАктёр
Пол
Сверре Валхейм Хаген
- Актёр
Андерс
Баасмо Кристиансен
- Актёр
Тобиас
Зантельман
- ГСАктёр
Густаф
Скарсгард
- ОМАктёр
Одд
Магнус Уильямсон
- Актёр
Якоб
Офтебро
- Актриса
Агнес
Киттелсен
- ПУАктёр
Питер
Уайт
- АХАктёр
Амунн
Хеллум Норакер
- ЭХАктёр
Эйлиф
Хеллум Норакер
- ПССценарист
Петтер
Скавлан
- Продюсер
Джереми
Томас
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- РМАктёр дубляжа
Радик
Мухаметзянов
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АЛАктёр дубляжа
Александр
Ливанов
- ЛЧХудожник
Лек
Чайян Чунсуттиват
- СГХудожница
Стайн
Гудмундсен-Холмгрин
- ПЭМонтажёр
Пер-Эрик
Эриксен