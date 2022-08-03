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HD Кон-Тики

HD Кон-Тики (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, HD Kon-Tiki
Приключения, Драма18+

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О фильме

В основе сюжета лежит подвиг всемирно известного путешественника Тура Хейердала, совершившего в 1947 году эпическую экспедицию — пересечение Тихого океана на маленьком шатком плотике Кон-Тики. Героям предстоит проявить немалую силу и трудолюбие, чтобы этот день не стал последним. Это невероятное путешествие навсегда изменит людей, которые рискнули в него отправиться.

Страна
Дания, Норвегия, Великобритания, Германия, Швеция
Жанр
Исторический, Приключения, Драма, Биография

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «HD Кон-Тики»