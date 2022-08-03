В основе сюжета лежит подвиг всемирно известного путешественника Тура Хейердала, совершившего в 1947 году эпическую экспедицию — пересечение Тихого океана на маленьком шатком плотике Кон-Тики. Героям предстоит проявить немалую силу и трудолюбие, чтобы этот день не стал последним. Это невероятное путешествие навсегда изменит людей, которые рискнули в него отправиться.

