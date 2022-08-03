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Губка Боб Квадратные Штаны. Невольники призрака|Гэри принимает ванну

Губка Боб Квадратные Штаны. Невольники призрака|Гэри принимает ванну (фильм, 1999) смотреть онлайн

1999, SpongeBob SquarePants
Мультфильм, Фэнтези22 мин12+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Добро пожаловать на дно океана! Здесь есть целый подводный городок Биккини Боттом, который населяют весьма колоритные персонажи. Неунывающий Спанч Боб работает в закусочной жадного мистера Крабса, дружит с веселой морской звездой Патриком и постоянно попадает в уморительные приключения.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Фэнтези
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Губка Боб Квадратные Штаны. Невольники призрака|Гэри принимает ванну»