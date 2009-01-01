Грузовик-призрак (фильм, 2009) смотреть онлайн

Сюжет

Огромный грузовик таранит машину, в которой ехали четверо друзей. Все выжили, но заинтересовались, что за придурок так неосторожно управляет автопоездом. Оказалось, что за рулем никого не было. Ситуация вынуждает героев сесть за руль и продолжить путь на чужом грузовике. Они ни за что не сели бы в него, если бы знали что в двигателе дорожного монстра вместо масла — кровь, а перевозимый груз…



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