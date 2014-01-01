Громче слов
Wink
Фильмы
Громче слов
8.52014, Louder Than Words
Драмы89 мин12+

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Громче слов (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Иногда даже трагедии могут привнести в мир настоящие чудеса, которые помогут спасти много жизней. Внезапная смерть дочери, почти подкосила ее родителей, но они нашли в себе силы создать всемирно известную Детскую больницу Марии Фарери. Двое людей объединеных свои горем решили помочь людям спасити своих детей. Смотрите этот чудесный фильм о стоительстве детской больнице в онлайн сервисе Wink.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb