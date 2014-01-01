Громче слов (фильм, 2014) смотреть онлайн

Сюжет

Иногда даже трагедии могут привнести в мир настоящие чудеса, которые помогут спасти много жизней. Внезапная смерть дочери, почти подкосила ее родителей, но они нашли в себе силы создать всемирно известную Детскую бо�льницу Марии Фарери. Двое людей объединеных свои горем решили помочь людям спасити своих детей. Смотрите этот чудесный фильм о стоительстве детской больнице в онлайн сервисе Wink.





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