Громче слов (фильм, 2014) смотреть онлайн
Сюжет
Иногда даже трагедии могут привнести в мир настоящие чудеса, которые помогут спасти много жизней. Внезапная смерть дочери, почти подкосила ее родителей, но они нашли в себе силы создать всемирно известную Детскую бо�льницу Марии Фарери. Двое людей объединеных свои горем решили помочь людям спасити своих детей. Смотрите этот чудесный фильм о стоительстве детской больнице в онлайн сервисе Wink.
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актёр
Крэйг
Бирко
- Актёр
Дэвид
Духовны
- АКАктриса
Аделаида
Кейн
- Актёр
Ксандер
Беркли
- Актёр
Тимоти
Хаттон
- СКАктёр
Скотт
Коэн
- МБАктриса
Мэдисон
Бир
- ВТАктриса
Виктория
Теннант
- АФАктриса
Арабелла
Филд
- ЭМПродюсер
Энтони
Мастромауро
- ТФПродюсер
Томас
Фатон
- Продюсер
Род
Лури
- МКМонтажёр
Мелисса
Кент
- ЭДОператор
Эллиот
Дэвис
- ДДКомпозитор
Джеф
Дзанелли