Гранд Централ. Любовь на атомы (фильм, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Гари — ловкий молодой человек, который все схватывает на лету. Он из тех, кто всего достигает сам. Перебиваясь случайными заработками, однажды он получает работу на атомной станции. Здесь, рядом с реакторами, в атмосфере с повышенной дозой радиоактивности, он находит все, что искал, но каждый н�овый день несет угрозу.



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