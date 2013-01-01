Гранд Централ. Любовь на атомы (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.02013, Grand Central
Драмы, Мелодрамы90 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Гари — ловкий молодой человек, который все схватывает на лету. Он из тех, кто всего достигает сам. Перебиваясь случайными заработками, однажды он получает работу на атомной станции. Здесь, рядом с реакторами, в атмосфере с повышенной дозой радиоактивности, он находит все, что искал, но каждый н�овый день несет угрозу.
Гранд Централ смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
5.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РЗРежиссёр
Ребекка
Злотовски
- Актёр
Тахар
Рахим
- Актриса
Леа
Сейду
- Актёр
Оливье
Гурме
- Актёр
Дени
Меноше
- ЖЛАктёр
Жоан
Либеро
- НКАктриса
Нозха
Кхуадра
- НПАктёр
Науэль
Перес Бискаярт
- КЛАктриса
Камилль
Лелуш
- ГВАктёр
Гийом
Вердье
- МБАктриса
Мари
Берто
- РЗСценарист
Ребекка
Злотовски
- УКСценарист
Улисс
Королицки
- ФЖПродюсер
Фридерик
Жув
- ГКПродюсер
Габриэла
Кранцельбиндер
- ФНПродюсер
Фридерик
Нидермайер
- АПХудожник
Антуан
Плато
- ШХудожница
Шаттун
- Композитор
Робин
Кудер