Гранд Централ. Любовь на атомы
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Гранд Централ. Любовь на атомы

Гранд Централ. Любовь на атомы (фильм, 2013) смотреть онлайн

7.02013, Grand Central
Драмы, Мелодрамы90 мин18+

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Сюжет

Гари — ловкий молодой человек, который все схватывает на лету. Он из тех, кто всего достигает сам. Перебиваясь случайными заработками, однажды он получает работу на атомной станции. Здесь, рядом с реакторами, в атмосфере с повышенной дозой радиоактивности, он находит все, что искал, но каждый новый день несет угрозу.

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Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гранд Централ. Любовь на атомы»

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