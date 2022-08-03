Госзаказ (фильм, 2019) смотреть онлайн

Молодой сотрудник департамента узнает, что пожарная сигнализация, за которую он отвечает, существует только на бумаге. Шаг за шагом пытаясь раскрыть преступный круг лживой системы, он ищет поддержки у своего дяди — начальника департамента. Но этот круг неожиданно замыкается… на нeм самом.

