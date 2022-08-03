Госзаказ (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.62019, Госзаказ
Комедия, Короткометражка11 мин18+
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О фильме
Молодой сотрудник департамента узнает, что пожарная сигнализация, за которую он отвечает, существует только на бумаге. Шаг за шагом пытаясь раскрыть преступный круг лживой системы, он ищет поддержки у своего дяди — начальника департамента. Но этот круг неожиданно замыкается… на нeм самом.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Короткометражка
КачествоSD
Время11 мин / 00:11
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
8.2 IMDb
- ВСРежиссёр
Валентин
Сунцов
- Актёр
Александр
Самойленко
- Актриса
Наталия
Потапова
- ММАктёр
Максим
Митяшин
- ЮВАктриса
Юлия
Ванюкова
- НДАктёр
Николай
Дроздовский
- Актёр
Александр
Самойленко мл.
- КГАктриса
Ксения
Гаевская
- ВСАктёр
Валентин
Сунцов
- ВБАктёр
Владимир
Бычков
- АСАктёр
Александр
Сергеев
- ВССценарист
Валентин
Сунцов
- ВСПродюсер
Валентин
Сунцов
- КГПродюсер
Ксения
Гаевская
- МДПродюсер
Мария
Дюкарева
- АКОператор
Алексей
Князев
- ЕТКомпозитор
Егор
Турский