Госзаказ
Wink
Фильмы
Госзаказ

Госзаказ (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.62019, Госзаказ
Комедия, Короткометражка11 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Молодой сотрудник департамента узнает, что пожарная сигнализация, за которую он отвечает, существует только на бумаге. Шаг за шагом пытаясь раскрыть преступный круг лживой системы, он ищет поддержки у своего дяди — начальника департамента. Но этот круг неожиданно замыкается… на нeм самом.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Короткометражка
Качество
SD
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Госзаказ»