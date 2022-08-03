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Фильм Гость (2013)

2013, The Guest
Триллер, Боевик95 мин18+

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О фильме

Семья Петерсон недавно потеряла на войне в Афганистане своего сына Калеба и все еще оплакивает его. История начинается с появления на пороге их дома таинственного незнакомца Дэвида, который говорит безутешным родителям, что он армейский товарищ их сына и приехал, выполняя тем самым его последнюю волю. Родные Калеба рады принять Дэвида. Но вскоре после появления в доме гостя происходит серия странных смертей…

Страна
Великобритания, США
Жанр
Боевик, Триллер
Качество
SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гость»