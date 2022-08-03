Семья Петерсон недавно потеряла на войне в Афганистане своего сына Калеба и все еще оплакивает его. История начинается с появления на пороге их дома таинственного незнакомца Дэвида, который говорит безутешным родителям, что он армейский товарищ их сына и приехал, выполняя тем самым его последнюю волю. Родные Калеба рады принять Дэвида. Но вскоре после появления в доме гостя происходит серия странных смертей…

