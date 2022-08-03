О фильме
Семья Петерсон недавно потеряла на войне в Афганистане своего сына Калеба и все еще оплакивает его. История начинается с появления на пороге их дома таинственного незнакомца Дэвида, который говорит безутешным родителям, что он армейский товарищ их сына и приехал, выполняя тем самым его последнюю волю. Родные Калеба рады принять Дэвида. Но вскоре после появления в доме гостя происходит серия странных смертей…
СтранаВеликобритания, США
ЖанрБоевик, Триллер
КачествоSD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Адам
Вингард
- Актёр
Дэн
Стивенс
- ММАктриса
Майка
Монро
- БМАктёр
Брендан
Мейер
- ШКАктриса
Шейла
Келли
- ЛОАктёр
Лиленд
Орсер
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- ТШАктриса
Табата
Шон
- ЧУАктёр
Чейз
Уильямсон
- ДМАктёр
Джоэль
Мур
- СБАктёр
Стив
Браун
- СБСценарист
Саймон
Баррет
- СБПродюсер
Саймон
Баррет
- БУПродюсер
Брюс
Уэйн Гиллис
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Зачиняев
- ЕХАктриса дубляжа
Елена
Харитонова
- АВАктёр дубляжа
Александр
Воронов
- КДХудожница
Кэтлин
Деторо
- Монтажёр
Адам
Вингард
- РБОператор
Роберт
Баумгартнер
- СМКомпозитор
Стив
Мур