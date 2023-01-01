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Фильмы
Горшочек с золотом
Актёры и съёмочная группа фильма «Горшочек с золотом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Горшочек с золотом»

Режиссёры

Джульен Темпл

Джульен Темпл

Julien Temple
Режиссёр

Актёры

Шейн Макгоуэн

Шейн Макгоуэн

Shane MacGowan
Актёриграет самого себя
Шиван Макгоуэн

Шиван Макгоуэн

Siobhan MacGowan
Актрисаиграет саму себя
Джерри Адамс

Джерри Адамс

Gerry Adams
Актёриграет самого себя - Former Leader of Sinn Féin
Тереза МакГовэн

Тереза МакГовэн

Therese MacGowan
Актрисаиграет саму себя - Shane's Mum, хроника
Джонни Депп

Джонни Депп

Johnny Depp
Актёриграет самого себя - друг
Морис Макгоуэн

Морис Макгоуэн

Maurice MacGowan
Актёриграет самого себя
Бобби Гиллеспи

Бобби Гиллеспи

Bobby Gillespie
Актёриграет самого себя - музыкант

Сценаристы

Джульен Темпл

Джульен Темпл

Julien Temple
Сценарист

Продюсеры

Джонни Депп

Джонни Депп

Johnny Depp
Продюсер
Стивен Дойтерс

Стивен Дойтерс

Stephen Deuters
Продюсер
Джульен Темпл

Джульен Темпл

Julien Temple
Продюсер

Композиторы

ДжейСи Кэрролл

ДжейСи Кэрролл

Jc Carroll
Композитор