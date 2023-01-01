WinkФильмыГоршочек с золотомАктёры и съёмочная группа фильма «Горшочек с золотом»
Актёры и съёмочная группа фильма «Горшочек с золотом»
Режиссёры
Актёры
Актёриграет самого себя
Шейн МакгоуэнShane MacGowan
Актрисаиграет саму себя
Шиван МакгоуэнSiobhan MacGowan
Актёриграет самого себя - Former Leader of Sinn Féin
Джерри АдамсGerry Adams
Актрисаиграет саму себя - Shane's Mum, хроника
Тереза МакГовэнTherese MacGowan
Актёриграет самого себя - друг
Джонни ДеппJohnny Depp
Актёриграет самого себя
Морис МакгоуэнMaurice MacGowan
Актёриграет самого себя - музыкант