Городские птички (фильм, 2015) смотреть онлайн

В центре нашего внимания — романтические истории трех подруг. Маша — редактор в детском издательстве, полноватая, закомплексован-ная, из хорошей семьи, попадает в совершенно неожиданную для нее ситуацию — просыпается с похмелья в боксерском клубе. Настя продает модные вещи, деловая, самостоятельная, снимает квар-тиру со своим парнем Романом — начинающим татуировщиком. Настя случайно узнает, что Роман ей изменил, и решает ему отомстить. Рита — администратор в хостеле, месте встреч подруг, натура романтич-ная. Из-за боязни высоты мало путешествует, за это шутливо отыгрывается на посетителях-иностранцах: подпаивает их и обыгрывает в настольный хоккей. Но встреча с одним из гостей, Харольдом, заставляет Риту по-другому взглянуть на все вокруг. Каждая из героинь пытается найти и удержать любовь, но это не так-то просто!



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