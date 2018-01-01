WinkФильмыГород призраковАктёры и съёмочная группа фильма «Город призраков»
Актёры и съёмочная группа фильма «Город призраков»
Режиссёры
Актёры
АктёрJimmy
Мэтт ДиллонMatt Dillon
АктёрMarvin
Джеймс КаанJames Caan
АктрисаSophie
Наташа МакэлхоунNatascha McElhone
АктёрEmile (в титрах: Gerard Depardieu)
Жерар ДепардьеGérard Depardieu
Актёр
Кем СерейвутKem Sereyvuth
АктёрJoseph Kaspar
Стеллан СкарсгардStellan Skarsgård
АктрисаSabrina
Роуз БирнRose Byrne
Актёр
Шон ЭндрюсShawn Andrews
Актёр
Чали СанкхавесаChalee Sankhavesa
Актёр