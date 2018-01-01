Wink
Город призраков
Актёры и съёмочная группа фильма «Город призраков»

Режиссёры

Мэтт Диллон

Matt Dillon
Режиссёр

Актёры

Мэтт Диллон

Matt Dillon
АктёрJimmy
Джеймс Каан

James Caan
АктёрMarvin
Наташа Макэлхоун

Natascha McElhone
АктрисаSophie
Жерар Депардье

Gérard Depardieu
АктёрEmile (в титрах: Gerard Depardieu)
Кем Серейвут

Kem Sereyvuth
Актёр
Стеллан Скарсгард

Stellan Skarsgård
АктёрJoseph Kaspar
Роуз Бирн

Rose Byrne
АктрисаSabrina
Шон Эндрюс

Shawn Andrews
Актёр
Чали Санкхавеса

Chalee Sankhavesa
Актёр
Кристофер Карри

Christopher Curry
Актёр

Сценаристы

Мэтт Диллон

Matt Dillon
Сценарист
Барри Гиффорд

Barry Gifford
Сценарист

Продюсеры

Майкл Черенци

Michael Cerenzie
Продюсер
Дипак Наяр

Deepak Nayar
Продюсер
Уилли Бар

Willi Bär
Продюсер

Художники

Лек Чайян Чунсуттиват

Lek Chaiyan Chunsuttiwat
Художник

Монтажёры

Ховард Э. Смит

Howard E. Smith
Монтажёр

Операторы

Джим Дено

Jim Denault
Оператор

Композиторы

Тайлер Бейтс

Tyler Bates
Композитор