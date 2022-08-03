Город призраков (фильм, 2002) смотреть онлайн

После уклонения от расследования по делу жульничества со страховкой в Соединeнных Штатах, Джимми Кремминг оказывается в Бангкоке. Он узнаeт, что его партнeр и наставник был замечен в Камбодже, после чего он решает отправиться на его поиски. Но он попадает в странную и зловещую обстановку, где ум — это соблазн.

