Город призраков (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, City of Ghosts
Триллер, Ужасы116 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После уклонения от расследования по делу жульничества со страховкой в Соединeнных Штатах, Джимми Кремминг оказывается в Бангкоке. Он узнаeт, что его партнeр и наставник был замечен в Камбодже, после чего он решает отправиться на его поиски. Но он попадает в странную и зловещую обстановку, где ум — это соблазн.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb
- МДРежиссёр
Мэтт
Диллон
- МДАктёр
Мэтт
Диллон
- Актёр
Джеймс
Каан
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- Актёр
Жерар
Депардье
- КСАктёр
Кем
Серейвут
- Актёр
Стеллан
Скарсгард
- Актриса
Роуз
Бирн
- ШЭАктёр
Шон
Эндрюс
- ЧСАктёр
Чали
Санкхавеса
- ККАктёр
Кристофер
Карри
- МДСценарист
Мэтт
Диллон
- БГСценарист
Барри
Гиффорд
- МЧПродюсер
Майкл
Черенци
- ДНПродюсер
Дипак
Наяр
- УБПродюсер
Уилли
Бар
- ЛЧХудожник
Лек
Чайян Чунсуттиват
- ХЭМонтажёр
Ховард
Э. Смит
- ДДОператор
Джим
Дено
- ТБКомпозитор
Тайлер
Бейтс