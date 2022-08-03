Wink
Город призраков

Город призраков (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, City of Ghosts
Триллер, Ужасы116 мин18+

О фильме

После уклонения от расследования по делу жульничества со страховкой в Соединeнных Штатах, Джимми Кремминг оказывается в Бангкоке. Он узнаeт, что его партнeр и наставник был замечен в Камбодже, после чего он решает отправиться на его поиски. Но он попадает в странную и зловещую обстановку, где ум — это соблазн.

Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город призраков»