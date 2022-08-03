Город героев 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн
2014, Big Hero 6 3D
Мультфильм, Боевик97 мин6+
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О фильме
Юный Хиро Хамада — прирожденный изобретатель и гений конструирования роботов. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в Техническом университете города будущего Сан-Франсокио. Хиро решает использовать веселого и добродушного экспериментального робота Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик
КачествоSD
Время97 мин / 01:37
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Дон
Холл
- КУРежиссёр
Крис
Уильямс
- РПАктёр
Райан
Поттер
- СЭАктёр
Скотт
Эдсит
- ДХАктёр
Дэниэл
Хенни
- Актёр
ТиДжей
Миллер
- Актриса
Джейми
Чон
- ДУАктёр
Дэймон
Уайанс мл.
- Актриса
Дженезис
Родригес
- Актёр
Джеймс
Кромуэлл
- Актёр
Алан
Тьюдик
- Актриса
Майя
Рудольф
- ДРСценарист
Джордан
Робертс
- ДГСценарист
Дэниел
Герсон
- РКПродюсер
Рой
Конли
- ДЛПродюсер
Джон
Лассетер
- КРПродюсер
Кристина
Рид
- БСПродюсер
Брэд
Симонсен
- ДРАктёр дубляжа
Даниил
Рагин
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Сергеев
- ВСАктёр дубляжа
Валерий
Смекалов
- АЛАктриса дубляжа
Аделина
Любская
- ТММонтажёр
Тим
Мертенс
- РДОператор
Роб
Дрессель
- ГДКомпозитор
Генри
Джекман