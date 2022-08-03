Город героев 3D
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Город героев 3D

Город героев 3D (фильм, 2014) смотреть онлайн

2014, Big Hero 6 3D
Мультфильм, Боевик97 мин6+

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О фильме

Юный Хиро Хамада — прирожденный изобретатель и гений конструирования роботов. Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в Техническом университете города будущего Сан-Франсокио. Хиро решает использовать веселого и добродушного экспериментального робота Бэймакса, перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину.

Страна
США
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Мультфильм, Боевик
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Город героев 3D»