Гори, гори ясно (фильм, 2019) смотреть онлайн
7.32019, Brightburn
Ужасы, Драма87 мин18+
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О фильме
Супруги Кайл и Тори Брайеры из Канзаса мечтают завести ребенка, но многочисленные попытки оказываются безуспешными. Однажды в местном лесу пара находит инопланетный корабль с младенцем на борту. Малыш растет для Брайеров примерным сыном, но в 12 лет его поведение резко меняется.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Детектив
КачествоFull HD, SD
Время87 мин / 01:27
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- ДЯРежиссёр
Дэвид
Яровески
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актёр
Дэвид
Денман
- ДААктёр
Джексон
А. Данн
- АКАктёр
Абрахам
Клинкскейлз
- КФАктёр
Кристиан
Финлейсон
- ДХАктриса
Дженнифер
Холлэнд
- ЭХАктриса
Эмми
Хантер
- МДАктёр
Мэтт
Джонс
- МХАктриса
Мередит
Хагнер
- БУАктриса
Бекки
Уолстром
- БГСценарист
Брайан
Ганн
- МГСценарист
Марк
Ганн
- ДГПродюсер
Джеймс
Ганн
- БГПродюсер
Брайан
Ганн
- МГПродюсер
Марк
Ганн
- ДКПродюсер
Дэн
Клифтон
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ВПАктёр дубляжа
Владимир
Паляница
- ГСАктёр дубляжа
Григорий
Середа
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- СКАктриса дубляжа
Стася
Кудякова
- КСХудожник
Кристиан
Снелл
- ОСХудожница
Отем
Стид
- ПГМонтажёр
Питер
Гвоздас