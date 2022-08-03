Супруги Кайл и Тори Брайеры из Канзаса мечтают завести ребенка, но многочисленные попытки оказываются безуспешными. Однажды в местном лесу пара находит инопланетный корабль с младенцем на борту. Малыш растет для Брайеров примерным сыном, но в 12 лет его поведение резко меняется.

