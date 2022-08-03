Гори, гори ясно
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Гори, гори ясно

Гори, гори ясно (фильм, 2019) смотреть онлайн

7.32019, Brightburn
Ужасы, Драма87 мин18+

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О фильме

Супруги Кайл и Тори Брайеры из Канзаса мечтают завести ребенка, но многочисленные попытки оказываются безуспешными. Однажды в местном лесу пара находит инопланетный корабль с младенцем на борту. Малыш растет для Брайеров примерным сыном, но в 12 лет его поведение резко меняется.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Детектив
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гори, гори ясно»