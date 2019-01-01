Гонщик (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Кэм — сын легендарного автогонщика Сэма Монро, переставшего выступать несколько лет назад. Выбрав путь отца, он участвует в заездах в его команде, но не может победить. После очередного поражения Кэм присоединяется к команде конкурентов. Этот поступок обескураживает отца, возлагавшего на сы�на большие надежды, и тогда он решает снова надеть гоночную форму, чтобы противостоять Кэму на трассе.



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