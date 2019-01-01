Гонщик (фильм, 2019) смотреть онлайн
8.02019, Trading Paint
Боевики, Триллеры86 мин18+
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Сюжет
Кэм — сын легендарного автогонщика Сэма Монро, переставшего выступать несколько лет назад. Выбрав путь отца, он участвует в заездах в его команде, но не может победить. После очередного поражения Кэм присоединяется к команде конкурентов. Этот поступок обескураживает отца, возлагавшего на сы�на большие надежды, и тогда он решает снова надеть гоночную форму, чтобы противостоять Кэму на трассе.
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Информация
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.5 IMDb
- ККРежиссёр
Каржан
Кадер
- Актёр
Джон
Траволта
- ШТАктриса
Шенайя
Твейн
- ТСАктёр
Тоби
Себастьян
- РЛАктриса
Розабелла
Лауренти Селлерс
- Актёр
Кевин
Данн
- Актёр
Майкл
Мэдсен
- ДЛАктриса
Джоя
Либардони
- МБАктриса
Маргарет
Боуман
- ГГСценарист
Гари
Герани
- ТДХудожница
Тамика
Джексон
- АДМонтажёр
Алекс
ДеФрейтас
- ХХМонтажёр
Хулия
Хуанис
- ХДОператор
Хосе
Давид Монтеро
- ВРКомпозитор
Виктор
Рейес