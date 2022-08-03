Голубая волна
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Голубая волна

Голубая волна (фильм, 2002) смотреть онлайн

8.52002, Blue Crush
Драма, Спортивный100 мин18+

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О фильме

В одном из самых красивейших уголков земли — на Гавайях, в домике на пляже живут три подруги Энни, Эден и Лина. Днем девушки работают горничными в одной шикарной гостинице, а все свое свободное время они отдают серфингу.

Страна
США, Германия
Жанр
Спортивный, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голубая волна»