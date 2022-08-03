Голубая волна (фильм, 2002) смотреть онлайн
8.52002, Blue Crush
Драма, Спортивный100 мин18+
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О фильме
В одном из самых красивейших уголков земли — на Гавайях, в домике на пляже живут три подруги Энни, Эден и Лина. Днем девушки работают горничными в одной шикарной гостинице, а все свое свободное время они отдают серфингу.
СтранаСША, Германия
ЖанрСпортивный, Драма, Мелодрама
КачествоSD
Время100 мин / 01:40
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ДСРежиссёр
Джон
Стокуэлл
- Актриса
Кейт
Босворт
- МДАктёр
Мэттью
Дэвис
- Актриса
Мишель
Родригес
- СЛАктриса
Сано
Лэйк
- Актриса
Мика
Бурем
- КТАктёр
Крис
Талоа
- КААктёр
Кала
Александр
- РТАктёр
Рубен
Техада
- КМАктёр
Каупена
Миранда
- АААктриса
Аса
Акино
- ДССценарист
Джон
Стокуэлл
- СОСценарист
Сьюзэн
Орлеан
- ЛУСценарист
Лиззи
Уайсс
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- СГПродюсер
Сьюзи
Гилстрап
- РДПродюсер
Рик
Даллаго
- ЛДПродюсер
Луис
Дж. Фридман
- ДХХудожница
Денис
Хадсон
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер