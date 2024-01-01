Головоломка 2
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Головоломка 2

Головоломка 2 (мультфильм, 2024) смотреть онлайн

2024, Inside Out 2
Мультфильмы, Комедии18+

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Сюжет

Райли уже подросток, и штаб-квартира в её мозгу подвергается капитальному ремонту, чтобы дать место новым эмоциям. Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение никак не ожидали появления Тревожности, Зависти, Смущения и Скуки. Райли с двумя лучшими подругами отправляется в хоккейный лагерь, где у неё появляется шанс попасть в команду старшей школы, и Радость уверена, что лучше всех знает, что делать в данной ситуации. Так же считает и Тревожность.

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