Головоломка 2 (мультфильм, 2024) смотреть онлайн
2024, Inside Out 2
Мультфильмы, Комедии18+
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Сюжет
Райли уже подросток, и штаб-квартира в её мозгу подвергается капитальному ремонту, чтобы дать место новым эмоциям. Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение никак не ожидали появления Тревожности, Зависти, Смущения и Скуки. Райли с двумя лучшими подругами отправляется в хоккейный лагерь, где у �неё появляется шанс попасть в команду старшей школы, и Радость уверена, что лучше всех знает, что делать в данной ситуации. Так же считает и Тревожность.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыКомедии, Семейные, Мультфильмы, Фэнтези
Рейтинг
- КМРежиссёр
Келси
Манн
- Актриса
Эми
Полер
- ГЛАктриса
Грэйс
Лу
- Актриса
Лиза
Лапира
- МХАктриса
Майя
Хоук
- Актёр
Льюис
Блэк
- Актёр
Тони
Хейл
- АЭАктриса
Айо
Эдебири
- КТАктёр
Кенсингтон
Таллман
- ФСАктриса
Филлис
Смит
- ЛАктриса
Лилимар
- КМСценарист
Келси
Манн
- ДХСценарист
Дэйв
Холстейн
- МЛСценарист
Мэг
ЛеФов
- ПДПродюсер
Пит
Доктер
- ККПродюсер
Ким
Коллинз
- ВЛПродюсер
Валери
ЛаПойнт
- БЗХудожник
Билл
Занн
- НКХудожник
Ной
Клочек
- ЛМХудожница
Лаура
Мейер
- ДДХудожник
Джейсон
Димер
- МХМонтажёр
Морисса
Хорвитц
- АДКомпозитор
Андреа
Датцман