Голоса (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, The Voices
Ужасы, Криминал99 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Джерри — оптимистичный, приятный парень, но он душевно болен и в последнее время не принимал назначенные ему препараты. В своих галлюцинациях он видит, как его кот предлагает ему стать серийным убийцей, в то время как его пес пытается убедить его, что он хороший человек.
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- МСРежиссёр
Маржан
Сатрапи
- Актёр
Райан
Рейнольдс
- Актриса
Джемма
Артертон
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актриса
Джеки
Уивер
- ЭСАктриса
Элла
Смит
- ПЧАктёр
Пол
Чахиди
- СТАктёр
Стэнли
Таунсенд
- АШАктёр
Ади
Шанкар
- ССАктёр
Сэм
Спруэлл
- ВКАктриса
Валери
Кох
- МРСценарист
Майкл
Р. Перри
- Продюсер
Рой
Ли
- МАПродюсер
Мэттью
А. Родс
- АШПродюсер
Ади
Шанкар
- СРМонтажёр
Стефани
Рош
- МАОператор
Максим
Александр