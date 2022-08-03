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Голоса (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, The Voices
Ужасы, Криминал99 мин18+

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О фильме

Джерри — оптимистичный, приятный парень, но он душевно болен и в последнее время не принимал назначенные ему препараты. В своих галлюцинациях он видит, как его кот предлагает ему стать серийным убийцей, в то время как его пес пытается убедить его, что он хороший человек.

Страна
США, Германия
Жанр
Комедия, Ужасы, Криминал
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb