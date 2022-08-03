В глухонемой семье французских фермеров внезапно рождается слышащая девочка. По мере роста малышка Паула отлично социализируется и, повзрослев, становится незаменимой помощницей родителей в налаживании коммуникаций с медработниками, покупателями домашних сыров и другими людьми. Когда девушке исполняется 16 лет, учитель музыки рекомендует ей принять участие в вокальном конкурсе. Смогут ли глухонемые родители поверить в певческий дар Паулы и отпустить еe в Париж?

