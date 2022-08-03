8.62014, La famille Bélier
Драма, Музыка100 мин18+
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Голос семьи Белье (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
В глухонемой семье французских фермеров внезапно рождается слышащая девочка. По мере роста малышка Паула отлично социализируется и, повзрослев, становится незаменимой помощницей родителей в налаживании коммуникаций с медработниками, покупателями домашних сыров и другими людьми. Когда девушке исполняется 16 лет, учитель музыки рекомендует ей принять участие в вокальном конкурсе. Смогут ли глухонемые родители поверить в певческий дар Паулы и отпустить еe в Париж?
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ЭЛРежиссёр
Эрик
Лартиго
- КВАктриса
Карин
Вьяр
- ФДАктёр
Франсуа
Дамиенс
- ЭЭАктёр
Эрик
Элмоснино
- ЛЭАктриса
Луан
Эмера
- РДАктриса
Роксана
Дюран
- ИБАктёр
Илиан
Бергала
- ЛГАктёр
Люка
Гельберг
- МСАктриса
Мар
Содуп
- СВАктёр
Стефан
Войтович
- ЖКАктёр
Жером
Киршер
- СКСценарист
Станислас
Карре де Мальбер
- ВБСценарист
Виктория
Бедос
- ЭЛСценарист
Эрик
Лартиго
- ТБСценарист
Тома
Бидеген
- СБПродюсер
Стефани
Берманн
- ССПродюсер
Стефани
Сэлерье
- ЭЙПродюсер
Эрик
Йехельманн
- ФРПродюсер
Филипп
Руссле
- ИСАктриса дубляжа
Инга
Сметанина
- ГНАктёр дубляжа
Геннадий
Новиков
- ВРАктёр дубляжа
Владимир
Рыбальченко
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- АСХудожница
Анн
Скотт
- ДОМонтажёр
Дженнифер
Оже
- ЕГКомпозитор
Евгений
Гальперин