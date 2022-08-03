Голос семьи Белье
Wink
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Голос семьи Белье
8.62014, La famille Bélier
Драма, Музыка100 мин18+

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Голос семьи Белье (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

В глухонемой семье французских фермеров внезапно рождается слышащая девочка. По мере роста малышка Паула отлично социализируется и, повзрослев, становится незаменимой помощницей родителей в налаживании коммуникаций с медработниками, покупателями домашних сыров и другими людьми. Когда девушке исполняется 16 лет, учитель музыки рекомендует ей принять участие в вокальном конкурсе. Смогут ли глухонемые родители поверить в певческий дар Паулы и отпустить еe в Париж?

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Драма, Музыка
Качество
Full HD
Время
100 мин / 01:40

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голос семьи Белье»