Голос семьи Белье
Актёры и съёмочная группа фильма «Голос семьи Белье»

Режиссёры

Эрик Лартиго

Éric Lartigau
Режиссёр

Актёры

Карин Вьяр

Karin Viard
АктрисаGigi Bélier
Франсуа Дамиенс

François Damiens
АктёрRodolphe Bélier
Эрик Элмоснино

Eric Elmosnino
АктёрFabien Thomasson
Луан Эмера

Louane Emera
АктрисаPaula Bélier
Роксана Дюран

Roxane Duran
АктрисаMathilde
Илиан Бергала

Ilian Bergala
АктёрGabriel Chevignon
Люка Гельберг

Luca Gelberg
АктёрQuentin Bélier
Мар Содуп

Mar Sodupe
АктрисаMademoiselle Dos Santos
Стефан Войтович

Stéphan Wojtowicz
АктёрLapidus - le maire
Жером Киршер

Jérôme Kircher
АктёрLe docteur Pugeot

Сценаристы

Станислас Карре де Мальбер

Stanislas Carré de Malberg
Сценарист
Виктория Бедос

Victoria Bedos
Сценарист
Эрик Лартиго

Éric Lartigau
Сценарист
Тома Бидеген

Thomas Bidegain
Сценарист

Продюсеры

Стефани Берманн

Stéphanie Bermann
Продюсер
Стефани Сэлерье

Stéphane Célérier
Продюсер
Эрик Йехельманн

Eric Jehelmann
Продюсер
Филипп Руссле

Philippe Rousselet
Продюсер

Актёры дубляжа

Инга Сметанина

Актриса дубляжа
Геннадий Новиков

Актёр дубляжа
Владимир Рыбальченко

Актёр дубляжа
Анна Киселёва

Актриса дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа

Художники

Анн Скотт

Anne Schotte
Художница

Монтажёры

Дженнифер Оже

Jennifer Augé
Монтажёр

Композиторы

Евгений Гальперин

Evgueni Galperine
Композитор