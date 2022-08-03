Голод (фильм, 1983) смотреть онлайн
1983, The Hunger
Ужасы, Триллер92 мин18+
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О фильме
История о холодной и прекрасной вампирше Мириэм, которая блуждает в потемках модных ночных клубов Манхэттена в поисках свежей крови. Когда ее верный напарник Джон внезапно начинает необъяснимым образом стареть, к нему на помощь является обворожительная женщина-ученый, которая становится частью ужасного треугольника, сотканного из желания, секса и крови.
СтранаВеликобритания
ЖанрУжасы, Драма, Мелодрама, Триллер
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Тони
Скотт
- КДАктриса
Катрин
Денёв
- ДБАктёр
Дэвид
Боуи
- Актриса
Сьюзен
Сарандон
- КДАктёр
Клифф
Де Янг
- БЭАктриса
Бет
Элерс
- Актёр
Дэн
Хедайя
- РКАктёр
Руфус
Коллинз
- СБАктриса
Сюзэнн
Бертиш
- ДОАктёр
Джеймс
Обри
- ЭМАктриса
Энн
Магнусон
- ДКСценарист
Джеймс
Костиган
- МТСценарист
Майкл
Томас
- УССценарист
Уитли
Страйбер
- РШПродюсер
Ричард
Шеперд
- Художница
Милена
Канонеро
- ЭМХудожница
Энн
Молло
- СГОператор
Стивен
Голдблатт
- МРКомпозитор
Мишель
Рубини