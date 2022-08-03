История о холодной и прекрасной вампирше Мириэм, которая блуждает в потемках модных ночных клубов Манхэттена в поисках свежей крови. Когда ее верный напарник Джон внезапно начинает необъяснимым образом стареть, к нему на помощь является обворожительная женщина-ученый, которая становится частью ужасного треугольника, сотканного из желания, секса и крови.

