Голод
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Голод

Голод (фильм, 1983) смотреть онлайн

1983, The Hunger
Ужасы, Триллер92 мин18+

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О фильме

История о холодной и прекрасной вампирше Мириэм, которая блуждает в потемках модных ночных клубов Манхэттена в поисках свежей крови. Когда ее верный напарник Джон внезапно начинает необъяснимым образом стареть, к нему на помощь является обворожительная женщина-ученый, которая становится частью ужасного треугольника, сотканного из желания, секса и крови.

Страна
Великобритания
Жанр
Ужасы, Драма, Мелодрама, Триллер
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голод»