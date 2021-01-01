Глоток воздуха
Wink
Фильмы
Глоток воздуха
6.52021, A Mouthful of Air
Драмы100 мин18+

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Глоток воздуха (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

США, 1995. Джули Дэвис — успешная писательница, по сказкам которой снимают мультфильмы. У нее любящий муж и счастливая семейная жизнь, которая должна стать еще радостнее с появлением младенца. Но материнство не приносит Джули позитивных эмоций, ведь она сталкивается с таким недугом, как послеродовая депрессия. Сможет ли героиня его побороть?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
6.1 IMDb