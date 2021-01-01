Глоток воздуха (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

США, 1995. Джули Дэвис — успешная писательница, по сказкам которой снимают мультфильмы. У нее любящий муж и счастливая семейная жизнь, которая должна стать еще радостнее с появлением младенца. Но материнство не приносит Джули позитивных эмоций, ведь она сталкивается с таким недугом, как послеродовая депрессия. Сможет ли героиня его побороть?



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