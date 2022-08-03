7.72019, General Commander
Боевик, Криминал81 мин18+
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Главнокомандующий (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Специальный отряд во главе с агентом ЦРУ Джейком Александром охотится за орга-низацией, нелегально торгующей человеческими органами. Когда во время важной операции отряд теряет одного из своих участников, руководство его распускает, но Александр не собирается бросать дело и продолжает действовать в обход закона.
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
3.1 IMDb
- ФМРежиссёр
Филиппе
Мартинес
- РВРежиссёр
Росс
В. Кларксон
- Актёр
Стивен
Сигал
- СКАктриса
Соня
Кулинг
- БГАктёр
Байрон
Гибсон
- ДДАктёр
Джей
Дэй
- МБАктриса
Меган
Браун
- Актриса
Евгения
Ахременко
- ЭКАктёр
Эдоардо
Коста
- БРАктёр
Билли
Рэй Гэллион
- ЛГСценарист
Лиза
Гэбриел
- ФМСценарист
Филиппе
Мартинес
- ФМПродюсер
Филиппе
Мартинес
- РВОператор
Росс
В. Кларксон