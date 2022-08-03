Главнокомандующий
Wink
Фильмы
Главнокомандующий
7.72019, General Commander
Боевик, Криминал81 мин18+

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Главнокомандующий (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Специальный отряд во главе с агентом ЦРУ Джейком Александром охотится за орга-низацией, нелегально торгующей человеческими органами. Когда во время важной операции отряд теряет одного из своих участников, руководство его распускает, но Александр не собирается бросать дело и продолжает действовать в обход закона.

Страна
Филиппины, Великобритания, США, Венгрия
Жанр
Боевик, Криминал, Триллер
Качество
Full HD
Время
81 мин / 01:21

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
3.1 IMDb