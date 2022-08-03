Специальный отряд во главе с агентом ЦРУ Джейком Александром охотится за орга-низацией, нелегально торгующей человеческими органами. Когда во время важной операции отряд теряет одного из своих участников, руководство его распускает, но Александр не собирается бросать дело и продолжает действовать в обход закона.

