Гигантик (фильм, 2008) смотреть онлайн
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Сюжет
«Гигантик» – комедийная мелодрама со звездами американского инди-кинематографа, посмотреть которую вы можете онлайн и в хорошем качестве.
В центре сюжета – 28-летний продавец мебельного магазина Брайан (Пол Дано), мечтающий усыновить китайского ребенка. В один прекрасный день жизнь сводит героя с очаровательной особой по имени Хэппи (Зоуи Дешанель), чей отец, эксцентричный богач, (Джон Гудман) приобретает у него кровать. Брайан и Хэппи достаточно быстро проникаются симпатией друг к другу и начинают проводить много времени вместе, но когда из агентства по усыновлению неожиданно приходит долгожданная новость о ребенке, девушка понимает, что еще не готова к таким серьезным отношениям. Смогут ли герои преодолеть все свои страхи и противоречия и сохранить отношения, вы можете узнать, посмотрев фильм «Гигантик» онлайн совершенно бесплатно.
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Информация
Рейтинг
- МАРежиссёр
Мэтт
Аселтон
- Актёр
Пол
Дано
- Актриса
Зои
Дешанель
- Актёр
Джон
Гудман
- ЭЭАктёр
Эдвард
Эснер
- Актриса
Джейн
Александр
- ИРАктёр
Иэн
Робертс
- РСАктёр
Роберт
Стэнтон
- Актёр
Кларк
Питерс
- ДСАктёр
Дэниэл
Стюарт-Шерман
- МПАктриса
Мэри
Пейдж Келлер
- АНСценарист
Адам
Нагата
- МАСценарист
Мэтт
Аселтон
- Продюсер
Кристин
Вачон
- Продюсер
Пол
Дано
- ЛХХудожник
Лео
Холдер
- ПВХудожница
Паола
Вентрауб
- РБКомпозитор
Родди
Боттум