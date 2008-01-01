Гигантик (фильм, 2008) смотреть онлайн

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«Гигантик» – комедийная мелодрама со звездами американского инди-кинематографа, посмотреть которую вы можете онлайн и в хорошем качестве.



В центре сюжета – 28-летний продавец мебельного магазина Брайан (Пол Дано), мечтающий усыновить китайского ребенка. В один прекрасный день жизнь сводит героя с очаровательной особой по имени Хэппи (Зоуи Дешанель), чей отец, эксцентричный богач, (Джон Гудман) приобретает у него кровать. Брайан и Хэппи достаточно быстро проникаются симпатией друг к другу и начинают проводить много времени вместе, но когда из агентства по усыновлению неожиданно приходит долгожданная новость о ребенке, девушка понимает, что еще не готова к таким серьезным отношениям. Смогут ли герои преодолеть все свои страхи и противоречия и сохранить отношения, вы можете узнать, посмотрев фильм «Гигантик» онлайн совершенно бесплатно.



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