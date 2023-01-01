Герой-одиночка (фильм, 1996) смотреть онлайн
8.61996, Last Man Standing
Боевики, Криминал96 мин18+
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Сюжет
Америка, времена «сухого закона». Наeмник Джон Смит по пути к мексиканской границе оказывается в маленьком техасском городке, где обосновались две банды бутлегеров — ирландца Дойла и итальянца Строззи, ведущие между собой бесконечные кровавые разборки. Присоединяясь то к одной банде, то к другой, разряжая свой пистолет то в одних гангстеров, то в других, Смит преследует свои собственные цели.
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Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb
- УХРежиссёр
Уолтер
Хилл
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Брюс
Дерн
- УСАктёр
Уильям
Сэндерсон
- Актёр
Кристофер
Уокен
- ДПАктёр
Дэвид
Патрик Келли
- КЛАктриса
Карина
Ломбард
- НЭАктёр
Нед
Эйзенберг
- АПАктриса
Александра
Пауэрс
- МИАктёр
Майкл
Империоли
- Актёр
Кен
Дженкинс
- УХСценарист
Уолтер
Хилл
- Сценарист
Акира
Куросава
- УХПродюсер
Уолтер
Хилл
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- СРПродюсер
Сара
Ришер
- БЧХудожник
Бэрри
Чусид
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- ФАМонтажёр
Фриман
А. Дейвис
- ЛАОператор
Ллойд
Ахерн II
- РККомпозитор
Рай
Кудер