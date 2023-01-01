Герой-одиночка
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Герой-одиночка

Герой-одиночка (фильм, 1996) смотреть онлайн

8.61996, Last Man Standing
Боевики, Криминал96 мин18+

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Сюжет

Америка, времена «сухого закона». Наeмник Джон Смит по пути к мексиканской границе оказывается в маленьком техасском городке, где обосновались две банды бутлегеров — ирландца Дойла и итальянца Строззи, ведущие между собой бесконечные кровавые разборки. Присоединяясь то к одной банде, то к другой, разряжая свой пистолет то в одних гангстеров, то в других, Смит преследует свои собственные цели.

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Криминал

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Герой-одиночка»

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