Герой-одиночка (фильм, 1996) смотреть онлайн

Сюжет

Америка, времена «сухого закона». Наeмник Джон Смит по пути к мексиканской границе оказывается в маленьком техасском городке, где обосновались две банды бутлегеров — ирландца Дойла и итальянца Строззи, ведущие между собой бесконечные кровавые разборки. Присоединяясь то к одной банде, то к другой, разряжая свой пистолет то в одних гангстеров, то в других, Смит преследует свои собственные цели.



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